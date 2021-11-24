В Украину придет сильный ветер и потепление, - синоптик Наталья Диденко
В четверг, 25 ноября, в Украине ожидается сильный ветер, потепление и сухая погода
Об этом сообщила в Telegram синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Сильный ветер юго-западного и южного направлений наиболее вероятен в северных, западных и центральных областях Украины.
Температура воздуха начнет расти. Днем ожидается +3°C...+7°C, на востоке и северо-востоке прогнозируют +1..+4°C. Осадков не предполагается.
Ночью ожидается мороз, особенно в восточных областях: -3°C...-8°C. На остальной территории Украины температура будет около 0°C.
В Киеве осадков не ожидается, однако усилится южный ветер. Температура воздуха ночью будет от -1°C до +1°C, а днем повысится до +5°C.
В дальнейшем синоптик прогнозирует потепление, но с осадками: больше всего их ожидается в ночь и утро субботы, 27 ноября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.8
Покупка 26.8Продажа 27.07
-
EUR
Покупка 30.02Продажа 30.46
- Актуальное
- Важное