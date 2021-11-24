В Украину придет сильный ветер и потепление, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила в Telegram синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.



Сильный ветер юго-западного и южного направлений наиболее вероятен в северных, западных и центральных областях Украины.



Температура воздуха начнет расти. Днем ожидается +3°C...+7°C, на востоке и северо-востоке прогнозируют +1..+4°C. Осадков не предполагается.



Ночью ожидается мороз, особенно в восточных областях: -3°C...-8°C. На остальной территории Украины температура будет около 0°C.



В Киеве осадков не ожидается, однако усилится южный ветер. Температура воздуха ночью будет от -1°C до +1°C, а днем повысится до +5°C.



В дальнейшем синоптик прогнозирует потепление, но с осадками: больше всего их ожидается в ночь и утро субботы, 27 ноября.

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