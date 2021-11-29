В Украину придет похолодание и сильный ветер, - синоптик Наталья Диденко
Ноябрь в Украине закончится холодной и ветреной погодой
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В течение дня 30 ноября в Украине ожидается -2...+4 °C. Теплее будет на юге: +4...+9 °C, в Крыму - до +10 °C.
В западных, северных и восточных областях возможен дождь и мокрый снег.
"Сегодняшний фронт завтра покинет нашу территорию, поэтому существенных осадков не будет. Разве что ночью и утром его остатки повлекут за собой дождь и мокрый снег на западе, севере и в восточных областях. Западный ветер будет порывистым, практически всегда, когда заходит холодный воздух, что дополнительно будет охлаждать окружающую среду", - отметила Диденко.
В Киеве конец ноября будет ветреным и холодным, температура днем не превысит +2...+3 °C. Сильных осадков не ожидается.
Кратковременное потепление синоптик прогнозирует в четверг и пятницу, но после этого температура снова понизится.
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