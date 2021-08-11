В Украину придет антициклон с порывистым ветром и умеренной жарой, - Наталья Диденко
Погода в Украине 12 августа будет жаркой, однако ожидается сильный ветер и в отдельных регионах дождь
Об этом сообщила синоптик Натлака Диденко в Telegram .
"Elfi, антициклон с таким романтическим именем, будет определять сухую солнечную погоду в большинстве областей Украины", - сообщила она.
Разве что остатки атмосферного фронта могут локально пополивать и погреметь на Востоке Украины, Запорожье и в Крыму.
Завтра северо-западный ветер может быть порывистым, порой сильным.
12 августа будет с теплом и умеренной жарой. Ожидается 12 августа + 25 ° C ... + 29 ° C, разве "30" выскочит в восточных областях и на юге.
По словам госпожи Диденко, первая половина следующей неделе обещает врезать до + 35 ° C ... + 37 ° C.
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