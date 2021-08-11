В Украину придет антициклон с порывистым ветром и умеренной жарой, - Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Натлака Диденко в Telegram .

"Elfi, антициклон с таким романтическим именем, будет определять сухую солнечную погоду в большинстве областей Украины", - сообщила она.

Разве что остатки атмосферного фронта могут локально пополивать и погреметь на Востоке Украины, Запорожье и в Крыму.





Завтра северо-западный ветер может быть порывистым, порой сильным.

12 августа будет с теплом и умеренной жарой. Ожидается 12 августа + 25 ° C ... + 29 ° C, разве "30" выскочит в восточных областях и на юге.

По словам госпожи Диденко, первая половина следующей неделе обещает врезать до + 35 ° C ... + 37 ° C.





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