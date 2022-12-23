В Украину прибыло уже более 200 грузов с энергетическим оборудованием, – Шмыгаль
Украина получила от международных партнеров уже более 200 грузов с энергетическим оборудованием, необходимым для восстановления поврежденной россиянами инфраструктуры
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием. Евросоюз пообещал мобилизовать для нас 900 генераторов. Спасибо, ценим этот жест солидарности", – написал он.
"500 тыс. преимущественно маломощных генераторов завезли в Украину в этом году бизнес и люди. Дополнительно партнеры дают нам большие генераторные установки, которые способны питать важные объекты. Например, медицинские учреждения или насосные станции водоканалов. Так строим непробиваемую энергетическую стену, которую агрессор не осилит", - добавил глава правительства.
- 9 декабря из Эстонии в Украину отправили 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием.
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