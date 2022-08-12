English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки

В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки

12 августа, 2022 пятница
21:45
Экономика

Сегодня, 12 августа, в порт Пивденный прибыло под загрузку судно Brave commander под флагом Либерии

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Сообщается, что судно было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН для перевозки продовольствия в Эфиопию.

"С начала обсуждения "зерновой инициативы" Украина понимала свою ответственность перед социально незащищенным населением стран Африки, Азии и стран Латинской Америки, которое традиционно было одним из ключевых потребителей украинской агропродукции. Особенно это касается помощи тем, кто непосредственно находится на грани голода. Судно Brave commander  уже завтра начнут загружать 23 тыс. тонн украинского зерна, которое будет направлено для жителей Эфиопии. Более того, мы работаем со Всемирной продовольственной программой (ООН) над тем, чтобы объемы перевозок продовольствия только росли", - прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и добавил, что в Министерстве активно работают над тем, чтобы разблокированные порты стали гарантией стабилизации гуманитарной ситуации в мире.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный.

В рамках реализации договоренностей уже 14 судов отправились из украинских портов с  более 430 тысяч тонн агропродукции.

  • Напомним, 12 августа из портов Одесчины вышли еще два судна с украинскими пшеницей и кукурузой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Одещина
зерно
Читайте также:
Олександр Лукашенко
11 августа, 2022 четверг
Рано или поздно, но Лукашенко вступит в войну, – белорусский оппозиционер Ковалевский
карта Херсон Миколаїв 8.10.22
11 августа, 2022 четверг
В битву за сам Николаев враг пойдет в последний момент, потому что для него более привлекательно взять полностью регион, - полковник СБУ Костенко
Ганна Маляр
11 августа, 2022 четверг
Военный публично раскрыл стратегическую для ВСУ информацию, ведется следствие, - Анна Маляр
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.88
    Покупка 38.88
    Продажа 39.78
  • EUR
    Покупка 39.64
    Продажа 40.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
12 августа
22:55
Виктор Орбан
Виктора Орбана вызывают в румынский Национальный совет борьбы с дискриминацией из-за заявлений о "смешанных расах"
22:54
ВСУ уничтожили базу россиян в Запорожской области и 3 склада на оккупированных территориях
22:39
В Чехию через трубопровод "Дружба" снова начала поступать российская нефть
22:35
Пентагон
В Пентагоне заявили, что не предоставляли Украине оружие для ударов по Крыму
22:35
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 августа
22:24
В оккупированной Горловке горит завод "Стирол", - СМИ
22:17
Десятки прилетов: пограничные Сумской области весь день обстреливали оккупанты
21:57
В Бучанском районе обнаружили тело мужчины, которого расстреляли оккупанты
21:49
Военная миссия под эгидой ООН, — волонтер Артур Палатный предлагает три шага, чтобы остановить ядерный террор России
21:41
студент
Студентам могут разрешить выезд за границу, - депутат Гришина
21:41
Аналитика
Сергей Згурец
Новейшие российские истребители Су-35 продемонстрировали очень низкую живучесть в украинском небе. Колонка Сергея Згурца
21:19
В Европу для усиления НАТО прибудет десантная дивизия США
21:17
В Испании запустили самую большую в мире солнечную электростанцию
21:11
Военнослужащие Госпогранслужбы благодаря дрону уничтожили вражеский танк
21:08
В Одессе нашли человека, который в соцсетях занимался антиукраинской агитацией
21:07
В Черногории мужчина устроил стрельбу на улице. 11 погибших
21:03
Дональд Трамп
ФБР изъяло 11 комплектов секретных документов во время обысков у Трампа, - The Wall Street Journal
21:02
В Нью-Йорке мужчина с ножом напал на писателя Салмана Рушди
20:55
Над Николаевщиной ПВО сбила вражескую ракету, - Ким
20:45
В Днепровском метро из соображений безопасности устроили церемонию для выпускников школ
20:39
Хорватский боксер дал совет Усику перед боем с Джошуа
20:35
Обновлено
Россияне ударили по Краматорску, есть жертвы
20:34
В Amnesty International осудили действия россиян на ЗАЭС
20:31
Зеленский побеседовал с Папой Франциском и рассказал о преступлениях россиян в Украине
20:24
Жозеп Боррель
Боррель поддержал демилитаризацию ЗАЭС и призвал россиян вернуть станцию Украине
20:23
В Грузии оппозиция призвала ограничить продажу недвижимости для россиян
20:18
В Харьковской области полицейские пять часов отлавливали молодую африканскую львицу
20:15
Анка Фельдгузен
Посол Германии в Украине сравнила Путина с Гитлером
20:03
Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью: в городе пожар, ранена женщина, разрушены объекты инфраструктуры
20:03
РФ из-за многочисленных потерь не способна производить должную ротацию оккупантов, воюющих в передовых подразделениях, - Генштаб
19:54
Россияне пытаются возобновить боеспособность подразделений, которые понесли потери во время боевых действий на Юге Украины, - Генштаб
19:48
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:45
Китайский лидер Си Цзиньпин планирует встретиться с Байденом в ноябре, - WSJ
19:44
Оккупанты пытаются закрепиться на направлении Покровское – Бахмут
19:35
Российские военные
Россия проводит ротацию в приграничных районах Курской и Белгородской областей
19:29
В России заявили, что возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможно
19:29
Беларусь провела проверку готовности к применению системы боевого управления и оповещения вооруженных сил, - Генштаб
19:27
Учение на полигоне "Лосвидо" (Беларусь)
В Беларуси снова продлили военные учения – по меньшей мере до 20 августа
18:58
Казахстан будет экспортировать часть своей нефти в обход России, - Reuters
18:45
"Ультрамарафон благодарности": киевский спасатель пробежит 800 км в Варшаву, чтобы собрать 2 млн грн для ГСЧС
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV