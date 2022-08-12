В Украину прибыло судно под погрузку зерном для Африки

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Сообщается, что судно было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН для перевозки продовольствия в Эфиопию.

"С начала обсуждения "зерновой инициативы" Украина понимала свою ответственность перед социально незащищенным населением стран Африки, Азии и стран Латинской Америки, которое традиционно было одним из ключевых потребителей украинской агропродукции. Особенно это касается помощи тем, кто непосредственно находится на грани голода. Судно Brave commander уже завтра начнут загружать 23 тыс. тонн украинского зерна, которое будет направлено для жителей Эфиопии. Более того, мы работаем со Всемирной продовольственной программой (ООН) над тем, чтобы объемы перевозок продовольствия только росли", - прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и добавил, что в Министерстве активно работают над тем, чтобы разблокированные порты стали гарантией стабилизации гуманитарной ситуации в мире.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный.

В рамках реализации договоренностей уже 14 судов отправились из украинских портов с более 430 тысяч тонн агропродукции.

Напомним, 12 августа из портов Одесчины вышли еще два судна с украинскими пшеницей и кукурузой.

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