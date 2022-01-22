В Украину прибыло 90 тонн летального оружия из США

Грузовой самолет приземлился в Борисполе, передает со ссылкой на заявление посольства США телеканал Еспресо.TV .



"Эта помощь, которая включает около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы, для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону", - отмечают американские дипломаты.



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200 тыс. фунтов составляют более 90 тонн.











По оценке Соединенных Штатов, прибывший груз поможет Вооруженным Силам Украины в "непрерывной защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии".



Справка



В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине безопасность на сумму свыше $650 млн, включая пакет помощи, первая партия которого утром 22 января прибыла в "Борисполь", а также свыше $2,7 млрд безопасности в целом с 2014 года.



Как предупредил президент США Джо Байден президента РФ Владимира Путину, в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Украине гораздо большее оборудование для обороны в дополнение к уже предоставленному.





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