В Украину прибыло 90 тонн летального оружия из США
Утром субботы, 22 января 2022 года, Украинское государство получило первую партию безопасности помощи от Соединенных Штатов Америки, общая стоимость которой составляет $200 млн.
Грузовой самолет приземлился в Борисполе, передает со ссылкой на заявление посольства США телеканал Еспресо.TV .
"Эта помощь, которая включает около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы, для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону", - отмечают американские дипломаты.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Марина Данилюк-Ярмолаева. Если завтра – война. Готова ли наша армия к войне с Россией?
200 тыс. фунтов составляют более 90 тонн.
По оценке Соединенных Штатов, прибывший груз поможет Вооруженным Силам Украины в "непрерывной защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии".
Справка
В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине безопасность на сумму свыше $650 млн, включая пакет помощи, первая партия которого утром 22 января прибыла в "Борисполь", а также свыше $2,7 млрд безопасности в целом с 2014 года.
Как предупредил президент США Джо Байден президента РФ Владимира Путину, в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Украине гораздо большее оборудование для обороны в дополнение к уже предоставленному.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.13
Покупка 28.13Продажа 28.41
-
EUR
Покупка 31.82Продажа 32.26
- Актуальное
- Важное