В Украину прибыло 140 тысяч тонн семян гречихи из Канады

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Правительство Канады закупило для Украины и передало 140 тонн семян гречихи сорта Собо из провинции Манитоба. Оформленный как гуманитарная помощь груз – чтобы попасть в Украину – проделал долгий путь в 8 000 км, пока уже в Германии, не попал к грузовикам в Украину.

Семена, фактическим распределением которых занимаются "Международная Ассоциация Гречки", Сквирский комбинат хлебопродуктов и Союз "Мукомели Украины", будут доставлены фермерам Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Полтавской, Тернопольской и Черниговской областей.

В Минагрополитики объясняют, что закупили семена, чтобы преодолеть дефицит гречихи в текущем году. Ведь по причине войны цены на семена, средства защиты растений, удобрения и топливо выросли на 40-45 процентов. Реален риск, что производителям гречки будет невыгодно выращивать урожай этой культуры.

"Получив эти семена гречихи, мы можем поддержать фермеров, чтобы они засеяли около 2 500 гектаров на западе и в центре Украины. Учитывая специализацию, опыт хозяйств и качество семян, урожайность с этой площади составит не менее 2 центнеров с гектара, или 5 000 тонн зерна гречихи (3 000 тонн обработанной гречневой крупы)", - цитируют в министерстве главу "Мукомолей Украины" Родиона Рыбчинского.

По словам Родиона Рыбчинского, основным условием участия фермеров в программе распределения семян является дальнейшая передача урожая из полученных семян по фиксированной цене специализированным переработчикам гречихи, таким как Сквирский и Белоцерковский комбинаты хлебопродуктов. В свою очередь, производители зерна должны передавать переработанную крупу по фиксированной цене государственным и социальным учреждениям для использования в гуманитарных целях.

Объемы гуманитарной помощи Украине из-за границы ежемесячно сокращаются. Снижение объемов гумпомощи может происходить в том числе за счет очередей на западной границе

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