В Украину прибыли три танка Leopard 2A6 от Португалии
Украина получила от Португалии три тяжелых боевых танка Leopard 2A6
Об этом 28 марта сообщило Министерство национальной обороны Португалии.
"Три танка Leopard 2A6, обещанные Португалией, уже в Украине. Они доставлены в соответствии с договоренностью с нашими партнерами", - говорится в сообщении.
"Португалия продолжает поддерживать украинское сопротивление незаконному вторжению России", - добавили в ведомстве.
- 27 марта Министерство обороны Германии сообщило, что 18 тяжелых боевых танков Leopard 2 А6, а также боеприпасы и запчасти к ним прибыли в Украину.
- 25 января Германия согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт по другим странам.
- 8 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что до конца месяца в Украину поступят 18 танков Leopard 2A6 из Германии и три – из Португалии. А6 – одна из самых современных модификаций германского основного боевого танка Leopard 2.
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