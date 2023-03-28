В Украину прибыли три танка Leopard 2A6 от Португалии

Об этом 28 марта сообщило Министерство национальной обороны Португалии.

"Три танка Leopard 2A6, обещанные Португалией, уже в Украине. Они доставлены в соответствии с договоренностью с нашими партнерами", - говорится в сообщении.

"Португалия продолжает поддерживать украинское сопротивление незаконному вторжению России", - добавили в ведомстве.