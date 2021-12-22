В Украину прибыли три французских вертолета для пограничников

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Сегодня, 22 декабря, три вертолета Н125 французской компании Airbus Helicopter прибыли во Львов. В министерстве отметили, что 23 декабря состоится их перелет в столицу, если разрешат погодные условия.



Три вертолета имеют современное мощное оборудование для выявления и пресечения правонарушений на границе. Они оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме. В то же время, тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 километров.



Оборудование дает возможность не только вести запись видео в хорошем качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его. Также вертолеты оснащены системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами, которые могут использоваться синхронно с системой оптико-электронного наблюдения.

Напомним, первые четыре вертолета прибыли в Украину в январе 2020 года и в ноябре 2021 года.