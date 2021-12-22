В Украину прибыли три французских вертолета для пограничников
В среду, 22 декабря, в Украину из Франции прилетели три вертолета для Государственной пограничной службы
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Сегодня, 22 декабря, три вертолета Н125 французской компании Airbus Helicopter прибыли во Львов. В министерстве отметили, что 23 декабря состоится их перелет в столицу, если разрешат погодные условия.
Три вертолета имеют современное мощное оборудование для выявления и пресечения правонарушений на границе. Они оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме. В то же время, тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 километров.
Оборудование дает возможность не только вести запись видео в хорошем качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его. Также вертолеты оснащены системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами, которые могут использоваться синхронно с системой оптико-электронного наблюдения.
- Напомним, первые четыре вертолета прибыли в Украину в январе 2020 года и в ноябре 2021 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное