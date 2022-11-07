Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"Смотрите, кто приехал! Зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide прибыли в Украину. Это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать атакующие нас вражеские цели. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США", – написал он.

NASAMS – норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого и среднего радиуса действия.

28 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит первые системы ПВО NASAMS в начале ноября.

Испания передала Украине ЗРК Aspide. Этот ЗРК эффективен против самолетов, вертолетов и крылатых ракет, обеспечивает поражение цели на максимальной дальности 12000 м и высоте 6000 м.

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