Ван дер Беллен сообщил об этом в Twitter.

"Приехал в Киев. После почти года войны об Украине не забыто. Вместе с президентом Зеленским и мужественным народом Украины мы выступаем за европейские ценности", - написал ван дер Беллен, опубликовавший фото с киевского железнодорожного вокзала.

Фотографию рядом с поездом обнародовала и Геринг-Экард.

"Киев. Я приехала сюда сегодня ночным поездом. Украинцы защищают свою страну и нашу общую свободу. Я восхищаюсь их мужеством. В ближайшие дни я хотела бы получить представление о реконструкции, гуманитарной ситуации и тяжелых буднях на месте", - написала вице-спикер бундестага.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb