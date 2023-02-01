В Украину прибыли президент Австрии и вице-спикер бундестага Германии
1 февраля в Украину с визитом прибыли президент Австрии Александер ван дер Беллен и вице-спикер немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт
Ван дер Беллен сообщил об этом в Twitter.
"Приехал в Киев. После почти года войны об Украине не забыто. Вместе с президентом Зеленским и мужественным народом Украины мы выступаем за европейские ценности", - написал ван дер Беллен, опубликовавший фото с киевского железнодорожного вокзала.
Фотографию рядом с поездом обнародовала и Геринг-Экард.
"Киев. Я приехала сюда сегодня ночным поездом. Украинцы защищают свою страну и нашу общую свободу. Я восхищаюсь их мужеством. В ближайшие дни я хотела бы получить представление о реконструкции, гуманитарной ситуации и тяжелых буднях на месте", - написала вице-спикер бундестага.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.52
-
EUR
Покупка 42.57Продажа 43.56
- Актуальное
- Важное