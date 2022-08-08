В Украину прибыли первые три немецких артиллерийских установки "Гепард"
Первые три из тридцати обещанных немецких зенитных самоходных артиллерийских установок "Гепард" уже в Украине
Об этом сообщает Военное телевидение Украины.
Там отмечают, что эти артиллерийские настройки среди лучших в своем классе.
"Поражают цели на расстоянии от 100 метров до 4 км. Экипаж всего 3 человека: водитель, командир и наводчик. Эти комплексы будут прикрывать важные объекты инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах", - рассказывают военные.
Гепард начали разрабатывать в 60-е годы. Зенитная установка долгое время была важнейшим элементом противовоздушной обороны армий Германии, Нидерландов и Бельгии. Но в 2000-х от нее отказались. Сейчас она используется в других странах мира.
Установка базируется на шасси танка Leopard 1. На башне, способной совершать полный оборот, установлены две 35 мм пушки Oerlikon KDA и два радара, определяющих цель на расстоянии до 15 км. В модификации ВСУ 1 А2 установлен цифровой компьютер, который может принимать данные из других РЛС – по сути, видеть цель вне своей зоны.
Основной боекомплект – 320 снарядов для поражения воздушных целей. Также в магазине есть 20 снарядов для наземных целей. Темп огня каждой пушки – 550 выстрелов в минуту, то есть вместе – 1100 выстрелов по цели.
Гепард способен работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.
Ранее сообщалось, что всего Украине должны передать 30 единиц Gepard. Известно, по меньшей мере, о 100 военнослужащих украинской армии, которые учились в Германии управлять этими самоходными зенитными установками.
- Напомним, Германия передает Украине зенитные самоходные установки Gepard, реактивные системы залпового огня MARS, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze и систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
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