Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что британские "невидимые" ЗРК Stormer HVM могут фиксировать вражеские штурмовики на расстоянии до 18 км.

"Почему именно "невидимы", все из-за их особенностей наводить ракеты на цель в полуавтоматическом режиме. Это делает британский ЗРК, в прямом смысле слова "невидимым" для бортовых датчиков радиолокационного облучения, которые стоят на вражеских вертолетах и самолетах", - объясняет ОК. "Юг".