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Главная война с Россией В Украину прибыли первые британские ЗРК Stormer, - ОК "Юг"

В Украину прибыли первые британские ЗРК Stormer, - ОК "Юг"

25 июля, 2022 понедельник
21:26
война с Россией

Великобритания передала Украине зенитно-ракетные комплексы Stormer, первые шесть установок уже прибыли на фронт

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что британские "невидимые" ЗРК Stormer HVM могут фиксировать вражеские штурмовики на расстоянии до 18 км.

"Почему именно "невидимы", все из-за их особенностей наводить ракеты на цель в полуавтоматическом режиме. Это делает британский ЗРК, в прямом смысле слова "невидимым" для бортовых датчиков радиолокационного облучения, которые стоят на вражеских вертолетах и самолетах", - объясняет ОК. "Юг".

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