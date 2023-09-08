В Украину прибыли первые 10 из 100 обещанных Данией танков Leopard 1

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на вооруженные силы Дании.

"Первые 10 танков прибыли в Украину. И еще больше в пути", – говорится в заявлении.

Датские войска в Германии учат украинских бойцов использовать эти танки, отметили в ВС страны.

"Я не сомневаюсь, что это поможет им (украинцам, - ред.) выиграть оборонную битву, которую они сейчас ведут", - заявил командующий армией Арпе Нильсен.