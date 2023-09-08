В Украину прибыли первые 10 из 100 обещанных Данией танков Leopard 1
Первые 10 боевых танков Leopard 1 из партии, которую Дания пообещала ВСУ, уже прибыли в Украину. В то же время датские инструкторы проводят обучение бойцов
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на вооруженные силы Дании.
"Первые 10 танков прибыли в Украину. И еще больше в пути", – говорится в заявлении.
Датские войска в Германии учат украинских бойцов использовать эти танки, отметили в ВС страны.
"Я не сомневаюсь, что это поможет им (украинцам, - ред.) выиграть оборонную битву, которую они сейчас ведут", - заявил командующий армией Арпе Нильсен.
- Три страны объявили в феврале, что передадут 100 танков немецкого производства "в ближайшие месяцы".
- Танки от Дании и Германии должны были поступить в начале лета .
- В августе Германия заявила о предоставлении Украине 30 танков Leopard 1.
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