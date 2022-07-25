В Украину прибыли переданные Польшей танки PT-91 Twardy, оснащенные модифицированной броней
Польские танки PT-91 Twardy уже в Украине
Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак.
"PT-91 Twardy от Польши уже в Украине. Спасибо нашим друзьям", - написал Андрей Ермак.
Еще в воскресенье о передаче этих танков в эфире Wolski o Wojnie сообщил представитель польского Агентства вооружений Кшиштоф Платек.
По его словам, Польша ранее отправила более 200 танков Т-72, а теперь ВСУ получили Т-72 национальной модификации PT-91 Twardy. Заменить переданную бронетехнику в Польше планируется путем приобретения южнокорейских танков, которые будут поступать до 2026 года, и закупки американских M1 Abrams.
О точном количестве переданных танков PT-91 Twardy не сообщается.
Справочно. PT-91 – это польская модификация советского танка Т-72. Модернизация затронула ряд систем танка. Главной особенностью танка называют защиту с использованием активной брони польской разработки ERAWA, состоящей из почти 400 защитных блоков. Тесты показали, что ERAWA повышает живучесть танка на 30-70% в зависимости от типа снаряда. Специальное же покрытие снижает видимость танка в инфракрасных и радиолокационных диапазонах. РТ-91 оснащен 12-ствольной 81-мм системой пуска дымовых гранат "Облако" и одноствольной 80-мм системой пуска антилазерных гранат "Теллур". На башне установлено зенитное вооружение модели ЗУ-72. Водитель имеет пассивный прибор ночного видения Radomka. А дно под водительским местом усилено дополнительной броней, объясняет "АрмияInform".
- Напомним, в Польше собрали деньги на Bayraktar для Украины
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