В Украину прибыли переданные Польшей танки PT-91 Twardy, оснащенные модифицированной броней

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак.

"PT-91 Twardy от Польши уже в Украине. Спасибо нашим друзьям", - написал Андрей Ермак.

Еще в воскресенье о передаче этих танков в эфире Wolski o Wojnie сообщил представитель польского Агентства вооружений Кшиштоф Платек.

По его словам, Польша ранее отправила более 200 танков Т-72, а теперь ВСУ получили Т-72 национальной модификации PT-91 Twardy. Заменить переданную бронетехнику в Польше планируется путем приобретения южнокорейских танков, которые будут поступать до 2026 года, и закупки американских M1 Abrams.

О точном количестве переданных танков PT-91 Twardy не сообщается.

Справочно. PT-91 – это польская модификация советского танка Т-72. Модернизация затронула ряд систем танка. Главной особенностью танка называют защиту с использованием активной брони польской разработки ERAWA, состоящей из почти 400 защитных блоков. Тесты показали, что ERAWA повышает живучесть танка на 30-70% в зависимости от типа снаряда. Специальное же покрытие снижает видимость танка в инфракрасных и радиолокационных диапазонах. РТ-91 оснащен 12-ствольной 81-мм системой пуска дымовых гранат "Облако" и одноствольной 80-мм системой пуска антилазерных гранат "Теллур". На башне установлено зенитное вооружение модели ЗУ-72. Водитель имеет пассивный прибор ночного видения Radomka. А дно под водительским местом усилено дополнительной броней, объясняет "АрмияInform".

Напомним, в Польше собрали деньги на Bayraktar для Украины

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