В Украину прибыли немецкие РСЗО MARS II

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"В Украину прибыл третий длиннорукий брат - РСЗО MARS II из Германии. Спасибо Германии и лично моей коллеге, министру обороны Кристине Ламбрехт, за эти системы. Наши артиллеристы приветствуют немецких партнеров!", - написал в твиттере Резников.

Добавим, что РСЗО MARS-II имеет два пусковых пакета и может запускать по врагу сразу 12 ракет на дальность 80 км, уничтожая сразу 12 целей в одном пуске.

В Украине уже работают две похожие системы – американская M142 HIMARS и британская M270 MLRS.

Напомним, неделю назад министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин передал Украине три обещанные реактивные системы залпового огня MARS II

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