В Украину прибыли лекарства против COVID-19, они уже в регионах, - Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ .



Речь идет о 20 тыс. флаконов Бамланивимаба и 40 тыс. флаконов Этесевимаба. Их уже включили в протоколы лечения.



Механизм их действия заключается в блокировании прикрепления вируса к мембране клетки, что делает невозможным попадание SARS-CoV-2 в клетки человека, нейтрализует действие вируса и способствует предотвращению развития коронавируса.



Лекарства ускоряют выздоровление больных и предотвращают возникновение осложнений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb