В Украину прибыли лекарства против COVID-19, они уже в регионах, - Минздрав
Лекарства прямого действия на коронавирус доставили в регионы Украины
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ .
Речь идет о 20 тыс. флаконов Бамланивимаба и 40 тыс. флаконов Этесевимаба. Их уже включили в протоколы лечения.
Механизм их действия заключается в блокировании прикрепления вируса к мембране клетки, что делает невозможным попадание SARS-CoV-2 в клетки человека, нейтрализует действие вируса и способствует предотвращению развития коронавируса.
Лекарства ускоряют выздоровление больных и предотвращают возникновение осложнений.
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