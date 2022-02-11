В Украину прибыли еще 90 тонн американских боеприпасов

Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.



"Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краев! Сегодня поступило еще 90 тонн боеприпасов от Соединенных Штатов Америки для Вооруженных сил Украины", - написал Резников.



Он отметил, что общий вес военной помощи от США достиг уже 1300 тонн.

Напомним, что 11 февраля в Украину уже прибыли два самолета из США с военной помощью - всего 130 тонн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в настоящее время международные партнеры уже предоставили Украине военно-оборонную помощь на около $1,5 млрд.