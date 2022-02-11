В Украину прибыли еще 90 тонн американских боеприпасов
В пятницу, 11 февраля, в Киев прибыл очередной самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки
Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.
"Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краев! Сегодня поступило еще 90 тонн боеприпасов от Соединенных Штатов Америки для Вооруженных сил Украины", - написал Резников.
Он отметил, что общий вес военной помощи от США достиг уже 1300 тонн.
- Напомним, что 11 февраля в Украину уже прибыли два самолета из США с военной помощью - всего 130 тонн.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в настоящее время международные партнеры уже предоставили Украине военно-оборонную помощь на около $1,5 млрд.
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