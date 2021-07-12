В Украину прибыли еще 500 тыс. доз вакцины СoronaVac, - МЗ

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского.



По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины СoronaVac и вскоре она будет доставлена в регионы, в частности, в отдаленные населенные пункты, чтобы привить как можно большее количество людей.



В общем, добавил министр, в ближайшее время Украина ожидает получить 1,23 млн доз вакцины CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.



По информации Минздрава, в Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок от COVID-19: более 2 млн украинцев получили первую дозу и более 1 млн завершили вакцинацию. За прошедшую неделю было сделано 563 тыс. прививок, что является самым большим недельным показателем с начала прививочной кампании.

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