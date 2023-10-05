В Украину прибыли два автотрансформатора, способных обеспечить светом полмиллиона человек

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Глава ведомства Герман Галущенко отметил, что ремонт и изготовление автотрансформаторов требует значительных средств и времени, а потребность в них огромна, учитывая тяжелую зиму, к которой готовится Украина.

В свою очередь, постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье отметил, что надежная энергетика является основой любой успешной нации.

"Укрепляя энергосеть Украины, мы не только обеспечиваем электроэнергией, но и укрепляем устойчивость нации. Учитывая вызовы, в том числе неустанные попытки нарушить энергетическую инфраструктуру Украины, это партнерство символизирует наше непреклонное обязательство поддерживать украинский народ", - сказал он.

Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори сообщил, что до конца года в Украину прибудут еще два трансформатора.

"Мы вместе прошли прошлый отопительный сезон, вместе с украинскими энергетиками. И в начале нового отопительного сезона правительство Японии передает украинской стороне два трансформатора. Еще два придут к концу этого года", - сказал дипломат.

Что известно о подготовке к новому отопительному сезону

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмигаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.

12 сентября Шмигаль сказал, что подготовка к отопительному сезону вышла на финальную стадию.

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