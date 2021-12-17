В Украину прибыли более 80 тонн угля из Австралии
В Украину прибыло судно с 82,5 тыс. тонн австралийского угля для ПАО "Центрэнерго"
Об этом сообщает пресс-служба "Центрэнерго".
"Сегодня, 17 декабря, в 08:30 судно класса Панамакс "Kyoto star" с углем австралийского происхождения общим объемом 82,5 тыс. тонн пришвартовалось в одесском порту "Южный", - отметили в акционерном обществе.
По информации "Центрэнерго", это уже третье судно с импортированным энергетическим углем. В ближайшее время топливо будет направлено на склады электростанций компании.
В "Центрэнерго" добавили, что в конце декабря предприятие ожидает прибытия в Украину следующей запланированной партии угля из Колумбии – около 88 тыс. тонн.
Судно класса Панамакс "Van Gogh" находится на подходе к Гибралтару и прогнозируемо ожидается в Украине через 10 дней.
- Напомним, Российская Федерация с 1 ноября прекратила поставки в Украину угля марок А (антрацит) и П (постный). По состоянию на утро запасы угля на складах ТЭС составили 542,8 тыс. тонн.
- Впоследствии, с 4 ноября, Россия заблокировала импорт в Украину энергетического угля из Казахстана.
- Во время пресс-конференции 26 ноября Зеленский заявил, что дефицит угля "создан искусственно".
- 5 декабря Украина получила вторую партию угля из США в 66 тыс. тонн.
- 14 декабря правительство подготовило проект распоряжения, согласно которому теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали при необходимости переведут на работу со 100% использованием газа.
- 17 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что проблема дефицита угля в Украине решена.
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