В Украину прибыли более 80 тонн угля из Австралии

Об этом сообщает пресс-служба "Центрэнерго".



"Сегодня, 17 декабря, в 08:30 судно класса Панамакс "Kyoto star" с углем австралийского происхождения общим объемом 82,5 тыс. тонн пришвартовалось в одесском порту "Южный", - отметили в акционерном обществе.



По информации "Центрэнерго", это уже третье судно с импортированным энергетическим углем. В ближайшее время топливо будет направлено на склады электростанций компании.



В "Центрэнерго" добавили, что в конце декабря предприятие ожидает прибытия в Украину следующей запланированной партии угля из Колумбии – около 88 тыс. тонн.



Судно класса Панамакс "Van Gogh" находится на подходе к Гибралтару и прогнозируемо ожидается в Украине через 10 дней.

Напомним, Российская Федерация с 1 ноября прекратила поставки в Украину угля марок А (антрацит) и П (постный). По состоянию на утро запасы угля на складах ТЭС составили 542,8 тыс. тонн.

Впоследствии, с 4 ноября, Россия заблокировала импорт в Украину энергетического угля из Казахстана.

Во время пресс-конференции 26 ноября Зеленский заявил, что дефицит угля "создан искусственно".

5 декабря Украина получила вторую партию угля из США в 66 тыс. тонн.

14 декабря правительство подготовило проект распоряжения, согласно которому теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали при необходимости переведут на работу со 100% использованием газа.

17 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что проблема дефицита угля в Украине решена.