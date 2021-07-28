В Украину прибыли более 52 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Эстонии
Представители Министерства социальных дел и Департамента здравоохранения Эстонии привезли в Украину более 52 000 доз вакцины производства AstraZeneca
Об этом сообщает АрмияInform .
"Вблизи Борисполя совершил посадку самолет Министерства обороны Эстонии, на борту которого представители Министерства социальных дел и Департамента здравоохранения Эстонии привезли в Украину более 52 000 доз вакцины производства AstraZeneca. Всего по решению эстонского правительства Украине будет передано 200 тыс. доз вакцины ", - говорится в сообщении.
52800 доз препарата направят преимущественно для вакцинации украинских резервистов.
По словам представительницы эстонской делегации Ирины Филипповой, препарат доставлен в нашу страну с соблюдением всех необходимых температурных условий, за чем тщательно следили во время полета.
Со своей стороны Министр здравоохранения и труда Эстонии Танел Киик подчеркнул, что для того, чтобы остановить глобальную пандемию COVID-19, нужно достичь достаточного уровня вакцинации во всех государствах.
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