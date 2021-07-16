В Украину прибыли более 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Об этом передает Черновицкая ОГА.

Как отмечается, Украина получила 100 800 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca. Это гуманитарная помощь от Румынии.

"Передача вакцины состоялась на КПП " Сирет-Порубное ". Соблюдая все холодовые режимы, эту партию препарата доставят на центральный склада в городе Киеве. Потом ее распределят между всеми областями Украины ", - говорится в сообщении.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал введение в Украине "более жесткого карантина".

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