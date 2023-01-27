В Украину прибыли аудиторы для проверки использования военной помощи США, – Нуланд
В Киев приехали аудиторы США, чтобы убедиться, что "помощь или оружие не перенаправляются" - миссия прибыла на фоне коррупционных скандалов в минобороны Украины
Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, пишет СNN.
"Мы продолжаем поддерживать важные реформы и антикоррупционные меры украинского правительства по всей стране", – сказала на слушаниях в Комитете по международным делам Сената Нуланд.
Представитель Госдепа отметила, что на этой неделе в Киеве находятся аудиторы США вместе с консультантами Всемирного банка и Deloitte.
По данным СNN, ее комментарии прозвучали на фоне того, что члены Конгресса от Республиканской партии заявили о желании принять дополнительные усилия по надзору, когда речь идет о поддержке Украины США. Администрация заявила, что принимаются меры по контролю.
На этой неделе Государственный департамент заявил, что им "не известно об участии какой-либо помощи США" в коррупционном скандале в украинском правительстве, приведшем к отставке замминистра обороны.
- Подобные проверки проводились уже раньше. В ноябре Пентагон сообщал , что американские военные проводят инспекции в Украине, чтобы убедиться, что Украина должным образом использует оружие, предоставленное союзниками. По результатам проверки в США заявили, что не располагают информацией о том, что предоставленное Украине оружие используется не по назначению.
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