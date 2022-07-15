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Главная война с Россией В Украину прибыли американские реактивные системы залпового огня M270, - Резников

В Украину прибыли американские реактивные системы залпового огня M270, - Резников

15 июля, 2022 пятница
19:08
война с Россией

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли реактивные системы залпового огня M270

Об этом он написал в Twitter.

"Они будут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам", - написал он.

Милитарный пишет, что M270 имеет систему запуска, установленную на гусеничном шасси, заимствованном у боевой машины пехоты Bradley. Пусковая установка может стрелять разными 227-мм артиллерийскими ракетами, в том числе высокоточными, а также баллистическими ракетами малой дальности армейского тактического ракетного комплекса ATACMS.

Один M270 может быть загружен двумя такими модулями одновременно, что позволяет ему запускать до 12 ракет или две ракеты ATACMS, прежде чем нужно перезарядить (у HIMARS 6).

  • 11 июля Резников сказал, что Украина эффективно использует дальнобойные артиллерийские системы, полученные от США, и требует дополнительных поставок вооружения, в том числе ракет большей дальности, бронированных машин и беспилотников.

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