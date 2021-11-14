В Украину прибыли 80 тонн боеприпасов из США
В воскресенье, 14 ноября, Украина получила четвертую партию дополнительной военной помощи от США
Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.
В рамках четвертой партии дополнительной военной помощи, Украина получила 80 тонн боеприпасов.
"Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была четвертая поставка в рамках дополнительной безопасности в размере $60 млн, которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины", - говорится в сообщении. .
- Напомним, 1 сентября США объявили о новом пакете безопасности помощи Украине объемом $60 млн , включающем бронебойные системы Javelin и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование для защиты от российской агрессии.
- 24 октября Украина получила от США новую партию военной помощи, включая противотанковые системы "Джавелин" .
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