В Украину прибыли 4 дополнительных HIMARS от США
Во вторник, 11 октября, в Украину прибыли четыре дополнительных артиллерийских ракетных системы HIMARS, предоставленных США
Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
"4 дополнительных HIMARS от наших американских партнеров прибыли! Я благодарю президента США Джо Байдена, министра обороны Ллойда Остина III и американский народ. Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Замечательные новости накануне Рамштайн-6, куда я собираюсь завтра. Продолжение следует", - написал Резников.
- Ранее Байден подтвердил предоставление Украине нового пакета помощи на $625 млн, который среди прочего включает HIMARS, боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства.
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