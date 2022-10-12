В Украину прибыли 4 дополнительных HIMARS от США

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"4 дополнительных HIMARS от наших американских партнеров прибыли! Я благодарю президента США Джо Байдена, министра обороны Ллойда Остина III и американский народ. Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Замечательные новости накануне Рамштайн-6, куда я собираюсь завтра. Продолжение следует", - написал Резников.

Ранее Байден подтвердил предоставление Украине нового пакета помощи на $625 млн, который среди прочего включает HIMARS, боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства.

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