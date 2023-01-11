В Украину прибыли 10 мостов от Норвегии, их установят на освобожденных территориях
11 января Украина получила 10 мостов, которые Норвегия передала в декабре 2022 года. Временные постройки для переправы установят на освобожденных территориях
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины .
"В Украину прибыли первые грузовики с гуманитарной помощью Норвежского управления государственных дорог", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что в декабре 2022 Норвегия передала 10 мостов стоимостью 30 млн норвежских крон.
Сооружения для переезда будут установлены на деоккупированных территориях Украины.
"Это временные конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств – грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных авто, ремонтных бригад", – объясняют в ведомстве.
Норвегия стала третьей страной, которая передала помощь по восстановлению украинской дорожной инфраструктуры. Временные мосты уже получили от Чехии и Франции, а вскоре ожидаются мосты от Швеции и партия чешских временных переправ.
- 1 декабря 2022 Франция передала Украине три переправы для восстановления транспортного сообщения в изуродованной войной Черниговской области.
- Также Франция в декабре 2022 года планировала предоставить Украине железнодорожные рельсы и легкосборные мосты более чем на €60 млн.
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