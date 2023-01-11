В Украину прибыли 10 мостов от Норвегии, их установят на освобожденных территориях

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины .

"В Украину прибыли первые грузовики с гуманитарной помощью Норвежского управления государственных дорог", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что в декабре 2022 Норвегия передала 10 мостов стоимостью 30 млн норвежских крон.

Сооружения для переезда будут установлены на деоккупированных территориях Украины.

"Это временные конструкции типа acrow/bailey, которые подходят для передвижения тяжелых транспортных средств – грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных авто, ремонтных бригад", – объясняют в ведомстве.

Норвегия стала третьей страной, которая передала помощь по восстановлению украинской дорожной инфраструктуры. Временные мосты уже получили от Чехии и Франции, а вскоре ожидаются мосты от Швеции и партия чешских временных переправ.

1 декабря 2022 Франция передала Украине три переправы для восстановления транспортного сообщения в изуродованной войной Черниговской области.

Также Франция в декабре 2022 года планировала предоставить Украине железнодорожные рельсы и легкосборные мосты более чем на €60 млн.