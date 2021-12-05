В Украину прибыла вторая партия в 66 тыс. тонн угля из США
Украина получила вторую партию угля из Соединенных Штатов в 66 тыс. тонн
Об этом сообщает компания "ДТЭК Энерго".
В компании, законтрактовавшей американский уголь, сообщили, что в Украину прибыло второе судно класса "Панамакс" с грузом.
"Судно поставлено в рамках договоренностей компании ДТЭК с международными поставщиками об импорте в Украину 7 судовых партий с углем из США и Колумбии", - заявили в ДТЭК.
Общий объем второй партии угля составляет 66 тысяч тонн.
Отмечается, что первая партия в 60,5 тыс. тонн топлива была завезена для нужд государственной генерации "Центрэнерго", была направлена на Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую теплоэлектростанции. Уголь со второго судна предназначен для нужд ТЭС "ДТЭК Энерго".
В декабре в Украину прибудут еще три партии американского угля. Суммарный объем поставок за ноябрь-январь составит 470 тыс. тонн.
- 27 августа стало известно, что "ДТЭК Энерго" и "Центрэнерго" согласовали с американской компанией поставки в Украину 75 тыс. тонн энергетического угля.
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