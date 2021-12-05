В Украину прибыла вторая партия в 66 тыс. тонн угля из США

Об этом сообщает компания "ДТЭК Энерго".

В компании, законтрактовавшей американский уголь, сообщили, что в Украину прибыло второе судно класса "Панамакс" с грузом.

"Судно поставлено в рамках договоренностей компании ДТЭК с международными поставщиками об импорте в Украину 7 судовых партий с углем из США и Колумбии", - заявили в ДТЭК.

Общий объем второй партии угля составляет 66 тысяч тонн.

Отмечается, что первая партия в 60,5 тыс. тонн топлива была завезена для нужд государственной генерации "Центрэнерго", была направлена на Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую теплоэлектростанции. Уголь со второго судна предназначен для нужд ТЭС "ДТЭК Энерго".

В декабре в Украину прибудут еще три партии американского угля. Суммарный объем поставок за ноябрь-январь составит 470 тыс. тонн.