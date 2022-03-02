В Украину прибыла вторая партия Javelin из Эстонии
Противотанковые комплексы уже на передовой
Вторая партия переданных Эстонией противотанковых ракетных комплексов Javelin прибыла в Украину.
Об этом сообщило в твиттере Министерство обороны Эстонии.
"Вторая партия подаренных Эстонией противотанковых ракетных комплексов Javelin прибыла в Украину. От решения до доставки – несколько дней", – отмечают в министерстве обороны Эстонии.
- Напомним, Польша предложила ЕС выделить Украине €100 млрд на восстановление инфраструктуры.
- Страны ЕС не будут передавать Украине истребители.
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