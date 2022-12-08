В Украину прибыла президент Красного Креста: планирует посетить Херсонщину и Николаев
Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер 8 декабря прибыла в Украину с четырехдневным визитом
Об этом она сообщила в Twitter .
"Сегодня я встречусь с людьми в Николаеве и Херсонской области, которые переживают ужасную зиму, и познакомлюсь с командами МККК в Украине и Общества Красного Креста Украины, которые работают, чтобы помочь", - отметила президент Красного Креста.
- 16 мая защитников Азовстали в Мариуполе вывезли в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
- Президент Владимир Зеленский заявил , что посредниками в спасении защитников Азовстали выступили Турция, Израиль, Швейцария, Франция, Красный Крест и ООН.
- 19 мая сайт Международного комитета Красного Креста сообщал , что МККК регистрирует военных, покидающих Азовсталь.
- 5 июля спикер МККК в Украине Александр Власенко заявил , что Международный комитет Красного Креста контактирует с военнопленными защитниками Азовстали и контролирует условия их содержания. Однако прямо не ответил на вопрос, посещает ли МККК военнопленных.
- В августе Международный комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность выходящих из Азовстали украинским военным, а затем оказались в российском плену.
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