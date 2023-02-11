В Украину прибыла первая партия зенитных установок L-70, - министр обороны Литвы
В субботу, 11 февраля, в Украину из Литвы прибыла первая партия зенитных установок L-70 и боеприпасы к ним
Об этом в твиттере сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.
"Партия посланных литовских зенитных установок L-70 и боеприпасы, которые помогут защитить критическую инфраструктуру, уже прибыли в Украину", - написал он.
- 19 января 2022 стало известно, что Украина получит от Литвы зенитные установки L-70 и два вертолета Mi-8.
- 7 февраля стало известно, что украинские военные в Литве на протяжении двух недель овладевали навыками работы с зенитными установками L-70.
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