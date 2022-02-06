В Украину прибыла первая партия таблеток от COVID-19 "Молнупиравир"
В воскресенье, 6 февраля, в Украину прибыло 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в facebook.
По его словам, Минздрав распределит лекарства и отправит его в регионы, а к апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.
"Работу над контрактированием "Молнупиравир" мы начали еще в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска", - написал Ляшко.
Он добавил, что производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.
"Молнупиравир" - это противовирусный препарат прямого действия, блокирующий фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать. Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах", - рассказал Ляшко.
- Напомним, 11 января фармацевтическая компания Merck заявила, что ее таблетки "Молнупиравир" от COVID-19 будут работать также против "Омикрона" и других штаммов.
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