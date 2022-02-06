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В Украину прибыла первая партия таблеток от COVID-19 "Молнупиравир"

6 февраля, 2022 воскресенье
12:28
Коронавирус таблетки Merck

В воскресенье, 6 февраля, в Украину прибыло 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в facebook.

По его словам, Минздрав распределит лекарства и отправит его в регионы, а к апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.

"Работу над контрактированием "Молнупиравир" мы начали еще в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска", - написал Ляшко.

Он добавил, что производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.

"Молнупиравир" - это противовирусный препарат прямого действия, блокирующий фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать. Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах", - рассказал Ляшко.

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COVID-19
Виктор Ляшко
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