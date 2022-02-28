В Украину прибыла первая партия станций спутникового интернета StarLink от Илона Маска

Об этом идет речь в Telegram министра.



"Первая партия станций спутникового Интернета StarLink прибыла в Украину! Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах!" – написал Федоров.







Ранее сообщалось, что Федоров обратился к Илону Маску с просьбой предоставить доступ к Starlink с такими словами: "Пока вы пытаетесь колонизировать Марс – Россия пытается оккупировать Украину!"

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