В Украину прибыла первая партия станций спутникового интернета StarLink от Илона Маска
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в понедельник, 28 февраля, в Украину прибыла первая партия станций спутникового интернета StarLink от американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска
Об этом идет речь в Telegram министра.
"Первая партия станций спутникового Интернета StarLink прибыла в Украину! Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах!" – написал Федоров.
Ранее сообщалось, что Федоров обратился к Илону Маску с просьбой предоставить доступ к Starlink с такими словами: "Пока вы пытаетесь колонизировать Марс – Россия пытается оккупировать Украину!"
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