"В Украину прибыла первая партия писем": Ирина Верещук сообщила о начале переписки украинских военнопленных с родными

Об этом Ирина Верещук сообщила у себя в telegram.

"По Женевским конвенциям наши военнопленные вправе отправлять и получать письма. Национальное информационное бюро (НИБ) Минреинтеграции начало соответствующую работу по организации переписки наших военнопленных с их родными. На днях в Украину прибыла первая партия писем. НИБ работает над их передачей родным военнопленных", говорится в сообщении.