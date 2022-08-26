"В Украину прибыла первая партия писем": Ирина Верещук сообщила о начале переписки украинских военнопленных с родными
Национальное информационное бюро Минреинтеграции начало работу по организации переписки украинских военнопленных с их родными
Об этом Ирина Верещук сообщила у себя в telegram.
"По Женевским конвенциям наши военнопленные вправе отправлять и получать письма. Национальное информационное бюро (НИБ) Минреинтеграции начало соответствующую работу по организации переписки наших военнопленных с их родными. На днях в Украину прибыла первая партия писем. НИБ работает над их передачей родным военнопленных", говорится в сообщении.
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