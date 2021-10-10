В Украину прибыла первая партия дополнительной военной помощи из США
В аэропорт "Борисполь" прибыл первый груз боевого снаряжения, которое США предоставили Украине в рамках одобренной в августе дополнительной военной помощи
Об этом сообщает посольство США в Украине в twitter.
В грузе - медицинское имущество, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения. Планируется, что грузы поступят несколькими партиями.
"Предоставление дополнительной безопасностной помощи от правительства Соединенных Штатов Вооруженным Силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами", - заявили в Министерстве обороны Украины.
Напомним, в конце августа США пообещали предоставить Украине дополнительные $ 60 млн военной помощи из-за значительного роста военной активности России вдоль границ Украины, нарушения режима тишины и других провокаций.
- Напомним, 28 августа США решили предоставить Украине дополнительные $ 60 млн на оборонное оборудование и обучение военных.
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