В Украину прибыла первая партия дополнительной военной помощи из США

Об этом сообщает посольство США в Украине в twitter.

В грузе - медицинское имущество, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения. Планируется, что грузы поступят несколькими партиями.

"Предоставление дополнительной безопасностной помощи от правительства Соединенных Штатов Вооруженным Силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами", - заявили в Министерстве обороны Украины.

Напомним, в конце августа США пообещали предоставить Украине дополнительные $ 60 млн военной помощи из-за значительного роста военной активности России вдоль границ Украины, нарушения режима тишины и других провокаций.

