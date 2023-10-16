В Украину прибыла первая бронированная скорая, приобретенная за средства United24

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Стоимость всех заказанных автомобилей составляет 124 млн грн.

Автомобили предназначены для эвакуации раненых с линии фронта в ближайшее медучреждение. Каждый автомобиль соответствует баллистическим стандартам НАТО, а именно стандарту STANAG 4569 уровня II.

"Среди особенностей транспорта также "автообувь", то есть шины. Одна из их характеристик – они могут ехать спущенными: в случае потери давления благодаря специальной конструкции скорость варьируется от 50 до 150 км (в зависимости от веса машины и качества дороги). На практике в нашей реальности это означает: если шина пробьется осколком, скорая не станет посреди поля под обстрелами", - рассказали в МОЗ.

"Кроме того, эти авто полноприводные – могут ездить по полевым, разбитым войной дорогам", - добавили в ведомстве.

Глава Минздрава Виктор Ляшко, комментируя прибытие автомобиля в Украину, поблагодарил всех, кто донатит, подчеркнув, что эти пожертвования спасают жизнь.

"Благодарю каждого, кто поддерживает нас в сложное время полномасштабной войны. Ваши донаты важны. Они, без преувеличения, спасают жизнь украинцев. Бронированные скорые позволят делать это еще эффективнее, эвакуируя раненых из самых горячих точек фронта", - сказал министр.

Фото: t.me/mozofficial

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