В Украину прибыла очередная партия оружия из Канады
Канада доставила в Украину самолет с военной помощью
Об этом в twitter сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.
"Вооруженные силы Канады провели вторую доставку летальной военной помощи для поддержки украинских партнеров", - написала она.
По ее словам, "дальнейшее вторжение России в суверенное государство - неприемлемо".
"Мы и дальше будем стоять бок о бок с Украиной, когда она защищает свой суверенитет и независимость", - добавила Ананд.
- Напомним, 19 февраля 2022 года в Украину прибыла очередная партия военной помощи из Канады.
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