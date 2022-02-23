В Украину прибыла очередная партия оружия из Канады

Об этом в twitter сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

"Вооруженные силы Канады провели вторую доставку летальной военной помощи для поддержки украинских партнеров", - написала она.

По ее словам, "дальнейшее вторжение России в суверенное государство - неприемлемо".

"Мы и дальше будем стоять бок о бок с Украиной, когда она защищает свой суверенитет и независимость", - добавила Ананд.



Напомним, 19 февраля 2022 года в Украину прибыла очередная партия военной помощи из Канады.



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