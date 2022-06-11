В Украину прибыла комиссия ООН по расследованию преступлений России

Об этом сообщила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк.

"Обсудили направления работы Комиссии в Украине, которая была создана для фиксации нарушений прав человека, международного гуманитарного права и других преступлений, связанных с российской агрессией. Основная задача – установить подозреваемых, собрать доказательства и подготовить материалы, чтобы никто не ушел от наказания", – сказала она.

Представители Комиссии отметили, что им поручено провести в соответствии с международными стандартами отдельное расследование нарушения международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях в конце февраля и марте 2022 года.

Глава комиссии проинформировал о работе по сбору фактов. Также он рассказал, что расследование будут представлять Совет ООН по правам человека и будет докладывать Генеральной Ассамблее ООН на его 77-й сессии.

"Кроме того, я обратила внимание Комиссии ООН, что ее деятельность должна охватывать не только текущие события, а их первопричины. Призвала миссию изучить факты и преступления РФ, которые произошли в предыдущие годы. В частности, во временно оккупированном Крыму, Донецкой и Луганщине, где они имели место последние восемь лет", - добавила Елена Кондратюк.

По ее словам, правоохранительные органы Украины ведут расследование более чем 16 000 военных преступлений, совершенных с 24 февраля 2022 года.

Ранее в ООН сообщали , что члены независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине осуществят свою первую миссию в Украину с 7 по 16 июня.

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