В Украину прибыла еще одна партия Starlink от Илона Маска

Об этом в своем Facebook сообщил Михаил Федоров.



Министр цифровой трансформации поблагодарил Польшу и Илона Маску за новую партию Starlink.



"Еще одна партия Starlink в Украине. Будущее по технологиям. Технологии сегодня помогают украинцам, помогают новому добру победить старое зло. Будущее за Украиной! Спасибо Илон! Спасибо Польше!", - написал Михаил Федоров.

Напомним , "Украина, держись устойчиво": Илон Маск призвал мир отказаться от российской нефти

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