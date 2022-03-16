В Украину прибыла еще одна партия Starlink от Илона Маска
В Украину прибыла очередная партия станций спутникового интернета Starlink
Об этом в своем Facebook сообщил Михаил Федоров.
Министр цифровой трансформации поблагодарил Польшу и Илона Маску за новую партию Starlink.
"Еще одна партия Starlink в Украине. Будущее по технологиям. Технологии сегодня помогают украинцам, помогают новому добру победить старое зло. Будущее за Украиной! Спасибо Илон! Спасибо Польше!", - написал Михаил Федоров.
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