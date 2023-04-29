В Украину прибыла делегация США для подписания важного инвестиционного соглашения: подробности

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в twitter.

"Тепло приветствуем в Киеве генерального директора Международной финансовой корпорации США по развитию (DFC) Скотта Натана, помощника администратора Агентства США по международному развитию (USAID) в Европе Эрин Макки и координатора помощи Государственного департамента в Европе Марию Лонги для подписания с президентом Украины Владимиром Зеленским инвестиции DFC в размере 25 миллионов долларов с Horizon Capital для поддержки быстро развивающегося малого и среднего бизнеса", – говорится в сообщении.