В Украину прибыл звезда "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" Орландо Блум
Украину посетил британский актер Орландо Блум, сыгравший в "Пиратах Карибского моря" и "Властелине колец", который является послом UNICEF
Об этом Орландо Блум сообщил в Instagram.
Британский актер приехал в Украину как посол доброй воли UNICEF, чтобы помочь украинским детям.
Я прибыл в Украину впервые после 2016 года. Я никогда не ожидал, что война может обостриться по всей стране. Но сегодня мне посчастливилось услышать детский смех в центре "Спільно", который поддерживает UNICEF, безопасном, теплом и уютном месте, где дети могут играть, учиться и получать психосоциальную поддержку", - написал Блум и выложил фото из центра.
Он добавил, что таких центров в Украине функционирует более 180.
"Тот, который я посетил сегодня, был построен глубоко в метро, чтобы обеспечить их безопасность. На несколько часов каждый день родители могут оставить своих маленьких детей и дать им ощущение нормальности, поиграть в игры и просто побыть детьми. Было также много принадлежностей для творчества и материалов для рукоделия, что позволяет им творчески выражать себя. Детям в Украине нужно вернуть детство", – убежден Блум.
Всемирную популярность Орландо Блуму принесли роли Леголаса во "Властелине колец" и Уильяма Тернера в "Пиратах Карибского моря".
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