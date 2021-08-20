Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В Украину прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей

В Украину прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей

20 августа, 2021 пятница
21:21
Общество

В Украину прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей. Встреча с Варфоломеем и молитва в честь его приезда пройдет в субботу в 10:00 в Михайловском соборе

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Лично приветствовал в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства", - написал он.

Встреча с Патриархом состоится завтра в 10:00 в Михайловском соборе.

Также в воскресенье в 09:00 на территории Софийского собора под открытым небом пройдет Божественная литургия. Ее возглавят Варфоломей и глава Православной церкви Украины Епифаний.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

День Независимости
Варфоломей
ПЦУ
Читайте также:
Юрій Луценко
title.author
18 августа, 2021 среда
Луценко: Зеленский пошел на Банковую с абсолютным убеждением, что там где-то есть подвал, где Порошенко закрыл народное счастье
Георгій Судаков
19 августа, 2021 четверг
Тебя туда за сало взяли?, - на футболиста сборной Украины на Евро-2020 набросились среди матча УПЛ
18 августа, 2021 среда
Глава Николаевской ОГА назвал войну на Донбассе "гражданской"
Киев
+25
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.58
    Покупка 26.58
    Продажа 26.84
  • EUR
    Покупка 30.96
    Продажа 31.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
20 августа
21:37
Сергей Болбат
Лидер УПЛ "Десна" объявила о трансфере футболиста сборной Украины со "Шахтера"
21:22
"Ворскла" - "Металист 1925"
"Ворскла" уверенно победила "Металлист 1925" в УПЛ
21:02
ЦВК
ЦИК не может организовать местные выборы на Донбассе из-за нарушения режима "тишины"
20:47
Алексей Навальный
США ввели санкции против РФ к годовщине отравления Навального
20:46
Алексей Данилов
Данилов о планах Нацсовета лишить лицензии канал "НАШ": стоит немного присмотреться к гостям
20:31
Вадим Мельник
Главу ГФС Мельника назначили руководителем Бюро экономической безопасности
20:15
Виталий Кличко
Киевсовет введет мораторий на реконструкцию объектов культурного наследия XIX-XX веков, - Кличко
20:14
Силы сопротивления отбили у талибов еще два района провинции Баглан, - министр обороны Афганистана
19:52
На репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве показали турецкий беспилотник Bayraktar
19:39
В Чернигове разоблачили схему сбыта фальсифицированного алкоголя
Изъято 22 тыс. литров спирта: в Чернигове разоблачили схему сбыта фальсифицированного алкоголя
19:26
В России телеканал "Дождь" признали "иноагентом"
19:16
Виталий Кличко
Данилов: СНБО не имеет полномочий увольнять Кличко
19:00
Путин Меркель
Встреча Путина с Меркель: Кремль завил о нарушении Украиной "Минска", ФРГ - о необходимости транзита газа через Украину после 2024 года
18:57
РНБО
СНБО ввела санкции против причастных к обыскам и задержанию крымских татар в Крыму
18:49
До 2031 года на развитие ракетного вооружения Украины потратят более 200 млрд грн
18:29
СНБО ввела санкции против Шария и Деркача
18:28
Сергей Никифоров
Украина имеет в Кабуле военный и гражданский самолеты для эвакуации, - Никифоров
18:25
В Крыму затонуло судно: трех пассажиров эвакуировали спасатели
18:24
Сергей Никифоров
СНБО предлагает восстановить разрушенную усадьбу Барбана в Киеве
18:11
Антиталибские силы освободили от исламистов часть провинции Баглан, - СМИ
18:00
Спецжитлофонд
КГГА: Правоохранители распространили недостоверную информацию об обысках в "Спецжилфонде" и "Жилинвестстрое"
17:40
Зеленский утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса
17:32
Виктор Медведчук
ОГПУ завершил следствие по делу о госизмене Медведчука
17:30
PR
Бренд Poco представил 3 улучшенные фишки своих гаджетов
17:22
ТЭЦ
Почти половина украинских тепловиков заключила договор на поставку газа с Нафтогазом
17:21
флаг России
Великобритания ввела санкции против 7 сотрудников ФСБ к годовщине отравления Навального: в РФ пообещали ответ
17:20
школа карантин
В Одессе не станут переносить начало учебного года
17:13
Наталья Диденко
Какой будет погода в праздничные выходные: прогноз от синоптика Натальи Диденко
17:04
ООС
Независимость с привкусом полыни. Почему нам нужно оружие для армии, а не амнистия для коллаборационистов?
16:57
Нафтогаз
Нафтогаз планирует создать в Украине стратегический запас нефти
16:44
В Киеве 23 чиновников подозревают в хищении около 70 млн грн
16:33
В НАТО отчитываются о 18 тыс. эвакуированных из аэропорта Кабула
16:23
ОБСЕ
Оккупанты не пропустили наблюдателей ОБСЕ через блокпосты в Донецкой области
16:20
Apple
Apple откладывает возвращение сотрудников в офисы из-за штамма "Дельта"
16:11
Александр Хижняк
Призер Олимпиады-2020 Хижняк рассказал, чем будет заниматься дальше
15:58
#ЗдороваУкраїна30: Зеленский присоединился к спортивному челенджу в вышиванках
15:56
Глава Нацполиции Черновицкой области заявил об отставке
15:55
Facebook
Facebook закрыл возможность просмотра друзей для пользователей из Афганистана
15:46
вакцинация
МЗ объявил конкурс для школ с вакцинированными работниками: среди призов - компьютерная техника и гарнитура
15:37
COVID-19
В Германии объявили о начале четвертой волны COVID-19
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV