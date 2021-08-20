В Украину прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей
В Украину прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей. Встреча с Варфоломеем и молитва в честь его приезда пройдет в субботу в 10:00 в Михайловском соборе
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Лично приветствовал в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства", - написал он.
Встреча с Патриархом состоится завтра в 10:00 в Михайловском соборе.
Также в воскресенье в 09:00 на территории Софийского собора под открытым небом пройдет Божественная литургия. Ее возглавят Варфоломей и глава Православной церкви Украины Епифаний.
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