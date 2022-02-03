В Украину прибыл седьмой самолет с 85 тоннами военной помощи от США
3 февраля в Борисполь прилетел седьмой самолет с американскими боеприпасами
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
"Седьмая птица прилетела в Борисполь! На этот раз - 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов", - написал он.
Он назвал это событие великолепной новостью и добавил, что "самое главное – это еще не конец".
"Продолжение следует", - подчеркнул министр.
- Ранее сообщалось, что 22 января Украина получила первую партию помощи безопасности от Соединенных Штатов Америки, общая стоимость которой составляет $200 млн. 23 января в Украину прибыло 80 тонн военной помощи от США
- Впоследствии, 25 января, в Украину прибыла третья партия военной помощи США. 28 января в Украину прибыла четвертая партия помощи – 81 тонна американских боеприпасов.
- 31 января в Украину из США прибыл пятый самолет с боеприпасами. А 1 февраля в Украину прилетел шестой самолет с американскими боеприпасами.
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