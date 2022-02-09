В Украину прибыл самолет с военной помощью из Великобритании

Об этом он написал в Twitter.



"8-9 февраля в Украину прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании - военные товары и оборудование для войск территориальной обороны: бронежилеты, шлемы и т.д. Спасибо нашим партнерам за их непреклонную политико-дипломатическую поддержку и военную помощь", - отметил министр.

Как сообщалось 17 января, Великобритания будет поставлять в Украину легкие противотанковые оборонные системы для защиты от агрессии РФ.

5 февраля в Борисполь прибыли военные транспортники из Великобритании и США.

Кроме того, 7 февраля Бен Уоллес заявил о переброске в Польшу дополнительных 350 военнослужащих в рамках усиления Восточного фланга НАТО из-за увеличения угроз от усиленной агрессии России.

7 февраля Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о еще одной поставке военной помощи для Украины от Великобритании.