Об этом сообщает твиттер президента Южно-Африканской Республики.

"Его Превосходительство президент Сирил Рамафоса прибыл на железнодорожный вокзал Немишаево в Украине и был принят Специальным представителем Украины по Африке и Ближнему Востоку послом Максимом Субком и послом Южной Африки в Украине Андре Гроневальдом", - говорится в сообщении.

В рамках участия в Африканской миротворческой миссии Рамафоса встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Утром в Киеве полиция перекрыла центральные улицы. Подобное происходит перед визитом иностранных лидеров. Из-за ограниченного движения Киев застыл в пробках.