В Украину прибыл президент ЮАР Рамафоса
В пятницу, 16 июня, в Киевскую область прибыл президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса
Об этом сообщает твиттер президента Южно-Африканской Республики.
"Его Превосходительство президент Сирил Рамафоса прибыл на железнодорожный вокзал Немишаево в Украине и был принят Специальным представителем Украины по Африке и Ближнему Востоку послом Максимом Субком и послом Южной Африки в Украине Андре Гроневальдом", - говорится в сообщении.
В рамках участия в Африканской миротворческой миссии Рамафоса встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Утром в Киеве полиция перекрыла центральные улицы. Подобное происходит перед визитом иностранных лидеров. Из-за ограниченного движения Киев застыл в пробках.
- 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил , что африканские страны предложили "мирную инициативу", чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной. В Белом доме отметили, что она должна быть согласована с украинской стороной и основываться на Уставе ООН.
- Впоследствии Рамафоса во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о намерении приехать в Украину с мирной инициативой африканских стран.
- 28 мая президент Южно-Африканской Республики создал комиссию по расследованию обвинений со стороны посла США в том, что в прошлом году российское судно забрало оружие с военно-морской базы вблизи Кейптауна.
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