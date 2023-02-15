В Украину прибыл премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
В среду, 15 февраля, в Украину с визитом прибыл премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня приветствую в Украине премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Украина и Швеция вместе защищают человечность, свободу и Европу. Вместе будем и победителями", - написал глава государства.
- Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил получение запроса от Украины о передаче истребителей, однако есть ограничения на такую помощь.
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