В Украину прибыл премьер-министр Латвии Кариньш
В Украину утром 16 марта прибыл премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш
Соответствующее фото с киевского железнодорожного вокзала он опубликовал в Twitter .
"Посещаю Киев, чтобы подтвердить непреклонную поддержку Латвией Украины столько, сколько потребуется", - написал политик.
"Украинская победа имеет решающее значение для свободной Европы", - добавил глава латвийского правительства.
- 20 февраля Латвия отправила Украине очередной груз военно-технической помощи.
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