В Украину прибыл глава Пентагона Остин

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическому устремлению Украины - и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России", - написал Остин.

Как известно, Остин должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.



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