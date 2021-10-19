В Украину прибыл глава Пентагона Остин
Министр обороны США, глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическому устремлению Украины - и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России", - написал Остин.
Как известно, Остин должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.
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