В Украину прибыл глава МИД Японии Хаяши Йошимаса

Об этом сообщила пресс-служба посольства Японии в Украине.

В сообщении МИД Японии отмечается , что министр проведет встречу с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и расскажет о планах Японии организовать конференцию по экономическому восстановлению Украины.

Вместе с министром должны приехать японские бизнесмены, в том числе Хироши Никитани – основатель и генеральный директор Rakuten Group (4755.T), которые тоже смогут предложить идеи реконструкции Украины.