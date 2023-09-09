В Украину прибыл глава МИД Японии Хаяши Йошимаса
В субботу, 9 сентября, с необъявленным визитом в Киев прибыл министр иностранных дел Японии Хаяши Йошимаса. Это его первый визит в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года
Об этом сообщила пресс-служба посольства Японии в Украине.
В сообщении МИД Японии отмечается , что министр проведет встречу с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и расскажет о планах Японии организовать конференцию по экономическому восстановлению Украины.
Вместе с министром должны приехать японские бизнесмены, в том числе Хироши Никитани – основатель и генеральный директор Rakuten Group (4755.T), которые тоже смогут предложить идеи реконструкции Украины.
- Накануне министерство иностранных дел Японии решительно осудило проведение незаконных псевдовыборов в местные парламенты на временно оккупированных территориях Украины.
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